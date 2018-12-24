ЦРУ наблюдало за советскими парадами для обнаружения новых военных технологий

Советский Союз, как правило, действовал скрытно, когда речь заходила о секретных боевых разработках. Однако нередко он терял бдительность, когда устраивал демонстрации на государственных военных парадах, предоставляя тем самым странам Запада массу разведывательных данных.

Во время Холодной войны ЦРУ удавалось получать немало информации о новых советских оружейных системах, которые были просто показаны на парадах. СССР регулярно проводил подобные шествия на Красной площади в Москве, демонстрируя новую технику, предназначенную для показа силы Советского государства. Однако советы были в ЦРУ, и, по крайне мере, один раз смогли обмануть западную разведку, вынудив ее думать, что в стране имеется гораздо больше стратегических бомбардировщиков, чем есть на самом деле.

Эти парады проводились ежегодно 1 мая в честь празднования Международного дня трудящихся и 7 ноября, чтобы отметить Октябрьскую революцию. В Архиве национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона отмечают, что хоть крупнейшие шествия проводились в Москве, однако они осуществлялись и в других советских городах. В июле в столице СССР иногда также устраивали авиашоу, посвященное военным самолетам.

Советы выставляли напоказ все виды военной техники, но наибольший интерес для ЦРУ представляли системы доставки ядерного оружия. СССР демонстрировал ядерную артиллерию, баллистические ракеты и другое оружие, как на Красной площади, так и в других местах. Американская разведка тем самым обнаружила тяжелую артиллерию, включая 240-миллиметровые реактивные пусковые установки и ракеты класса «земля-воздух», такие как SA-6 Gainful, способные стать серьезной угрозой бомбардировщикам США.

Часто речь шла о вооружении, которое в большинстве случаях представляло собой крошечные пятна на фотографиях, сделанных самолетами-шпионами, например, U-2, поэтому возможность наблюдать их вблизи была бесценна для разведки.

Западные военные атташе, находившиеся в посольствах и консульствах в Советском Союзе, часто посещали парады и фотографировали их. С другой стороны, Советы прекрасно понимали важность этих парадов для разведки США, и по крайне мере, один раз обманули американцев, вынудив их считать, что они обладают гораздо большим количеством оружия, чем считалось ранее. В июле 1955 года во время воздушного парада в День авиации Советского Союза был совершен полет десяти стратегических бомбардировщиков «Бизон».

Выйдя из поля зрения людей, «Бизоны» возвращались назад и летели по одному и тому же маршруту шесть раз. В результате разведка США полагала, что Советский Союз показал на параде шестьдесят бомбардировщиков, а не десять, а это означало, что у Москвы имелось до 600 подобных самолетов, что намного больше, чем считалось ранее.

Это вызвало опасения по поводу того, что между странами возник большой разрыв в количестве бомбардировщиков, в результате которого Советы все же перегнали Соединенные Штаты по производству боевых самолетов дальнего действия. Все это привело к снижению популярности президента Эйзенхауэра, так как многие обвиняли его в том, что он допустил «разрыв», которого на деле не существовало. В действительности СССР обладал только 23 бомбардировщиками «Бизон».