Три года колонии получил житель Луги за склонение нескольких лиц к употреблению наркотиков

20-летний житель Лужского района Ленинградской области приговорен к трем годам колонии за склонение к употреблению наркотиков. Следствием было установлено, что в августе этого года он приобрел крупную партию психотропных веществ и хранил их до обнаружения сотрудниками правоохранительных органов без цели сбыта. Изъятие было произведено в ходе личного досмотра.

В ноябре 2017 года молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, предлагал нескольким лицам, среди которых было двое несовершеннолетних, бесплатно употребить наркотическое средство. Эти эпизоды были доказаны следствием.

По сумме преступлений, с учетом признания подсудимым своей вины, суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Срок юноша будет отбывать в колонии строгого режима.