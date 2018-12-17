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В ФОКУСЕ

Три года колонии получил житель Луги за склонение нескольких лиц к употреблению наркотиков

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категория: В ФОКУСЕ

20-летний житель Лужского района Ленинградской области приговорен к трем годам колонии за склонение к употреблению наркотиков. Следствием было установлено, что в августе этого года он приобрел крупную партию психотропных веществ и хранил их до обнаружения сотрудниками правоохранительных органов без цели сбыта. Изъятие было произведено в ходе личного досмотра.

В ноябре 2017 года молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, предлагал нескольким лицам, среди которых было двое несовершеннолетних, бесплатно употребить наркотическое средство. Эти эпизоды были доказаны следствием.

По сумме преступлений, с учетом признания подсудимым своей вины, суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Срок юноша будет отбывать в колонии строгого режима.

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