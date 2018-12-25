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АВТО

Топ-менеджер Hyundai не считает «АвтоВАЗ» серьезным конкурентом

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категория: АВТО
Взято с Pixabay

Алексей Калицев, один из руководителей российского подразделения Hyundai, во время разговора с прессой отметил, что не считает автопроизводителей РФ конкурентами для южнокорейской марки.

По словам Калицева, главными соперниками для Hyundai являются бренды, которые входят в список самых популярных марок на авторынке России, например, Kia, Volkswagen, Toyota и Renault. Видимо том-менеджер имел в виду, что модели «АвтоВАЗа» в плане качества уступают южнокорейским автомобилям.

Дело в том, что Lada уже на протяжении нескольких лет входит в ТОП-5 самых популярных марок в России, а модель Vesta многие эксперты считают основным конкурентом Hyundai Solaris, хоть они и отличаются в стоимости.

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