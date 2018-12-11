Тони Старк пересядет на электрокар Audi e-Tron GT в «Мстителях 4»

Популярный киноактер Роберт Дауни-младший заявил, что в следующей части «Мстителей» Тони Старк может пересесть на электромобиль Audi e-Tron GT.

Данное заявление голливудская звезда сделала во время публичного дебюта прототипа, прошедшего в конце ноября. Никаких подтверждений от режиссеров и продюсеров фильма не поступало. Однако уже само присутствие Железного человека в этом мероприятии указывает на то, что данный автомобиль точно появится в одной из лент киновселенной Marvel.

К тому же Тони Старк практически в каждом фильме использует автомобиль марки Audi. Например, в «Человеке-Пауке: Возвращение домой» он катался по Индии на родстере Audi R8. Что касается новой модели, то ее серийный выпуск начнется в конце 2020 года.