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АВТО

Спорткар Lamborghini Папы Римского разыграют в лотерею

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категория: АВТО

Руководство интернет-сервиса Omaze решило организовать лотерею, победителем которой окажется владельцем спорткара Lamborghini Huracan, принадлежавшего Папе Римскому.

Лотерейные билеты продаются за 10 долларов. Один билет дает участнику 100 очков. Чем больше денег он потратит на лотерею, тем выше окажется шанс победить в ней. К примеру, за 5 тысяч долларов можно получить 50 тысяч баллов. Все денежные средства, полученные от данного мероприятия, направят на благотворительность.

Понтифик получил в подарок спортивную машину в прошлом месяце. Папа Римский оставил на ней свой автограф, благословил ее, а затем выставил на продажу. Авто было продано почти за 810 тысяч евро (60,7 миллиона рублей). Деньги были направлены на поддержание храмов и другой инфраструктуры в Ираке.

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