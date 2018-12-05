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КОСМОС

Специалист NASA не исключил посещение Земли инопланетянами

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Сотрудник NASA Сильвано Коломбано, изучающий системы, в которых может существовать разумная жизнь, не исключил возможность посещения Земли пришельцами в отдаленном прошлом.

По словам эксперта, стоит принять во внимание тот факт, что развитие человечества в качестве цивилизации началось только 10 000 лет назад, а технологический взлет и вовсе случился лишь 500 лет назад. В результате нам трудно предсказать, в каком направлении разовьется наука даже на тысячу лет вперед, не говоря уже о нескольких миллиардах, поэтому мы вполне могли не заметить прилет НЛО на планету из-за неразвитости технологий.

Ученый также считает, что высокоразвитые цивилизации вряд ли пользуются радиоволнами, которые могут зафиксировать наше оборудование. К тому же нужно учитывать, что представители иноземных рас могут не иметь углеродную структуру. В конце он отметил, что даже самые мощные телескопы Земли попросту не способны обнаружить пришельцев всем этом космическом «шуме».

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