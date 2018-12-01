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АВТО

Составлен список самых распространенных универсалов в России

Дата:
категория: АВТО

Аналитики «Автостата» решили опубликовать рейтинг наиболее популярных универсалов в РФ, причем в список вошли и кроссоверы, обладающие схожим кузовом. Всего по стране ездят свыше 3 миллионов подобных авто.

Лидером списка оказался отечественный автомобиль Lada 2104, общее количество которых переваливает за 570 тысяч штук. На второй строчке вновь оказалась российская модель – «Лада Калина» со значением в 356 тысяч единиц. Замыкает тройку лидеров знаменитый «Ларгус», который разошелся тиражом в 242 тысячи авто.

Четвертое место заполучила Lada 2111, которая отстала от предыдущей модели всего на 20 тысяч машин. Далее уже идут иномарки. Например, Toyota Corolla в кузове универсал смогла разойтись в количестве 131 тысячи. Потом идет Volskwagen Passat, нашедший 91 тысячу счастливых покупателей. Остальные места получили: «Лада Приора» (89 тысяч), Kia Ceed (88 тысяч), Toyota Caldina (86 тысяч) и «Форд Фокус» (82 тысячи).

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