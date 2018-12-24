Составлен список наиболее ожидаемых автомобилей 2019 года

Эксперты издания Business Insider решили составить список самых ожидаемых автомобилей, выходящих в следующем году от различных автопроизводителей.

К примеру, многие автолюбители ждут выхода обновленных вариантов моделей A6, A7 и A8 от немецкой марки Audi. К тому же многие хотят увидеть ее уникальный электромобиль E-Tron. BMW же приготовила для своих поклонников новые версии 8-Series, 3-Series и Z4. Однако сильнее всего фанаты этого бренда ожидают выхода флагманского внедорожника X7.

От японской компании Honda многие ждут появления на рынке нового кроссовера под названием Passport. Южнокорейский производитель Hyundai собирается представить сразу несколько внедорожных моделей: Nexo (работает на водородном топливе), обновленный Santa Fe и новейший Palisade (способен вместить до 8 человек).