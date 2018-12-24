Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

Составлен список наиболее ожидаемых автомобилей 2019 года

Дата:
категория: АВТО

Эксперты издания Business Insider решили составить список самых ожидаемых автомобилей, выходящих в следующем году от различных автопроизводителей.

К примеру, многие автолюбители ждут выхода обновленных вариантов моделей A6, A7 и A8 от немецкой марки Audi. К тому же многие хотят увидеть ее уникальный электромобиль E-Tron. BMW же приготовила для своих поклонников новые версии 8-Series, 3-Series и Z4. Однако сильнее всего фанаты этого бренда ожидают выхода флагманского внедорожника X7.

От японской компании Honda многие ждут появления на рынке нового кроссовера под названием Passport. Южнокорейский производитель Hyundai собирается представить сразу несколько внедорожных моделей: Nexo (работает на водородном топливе), обновленный Santa Fe и новейший Palisade (способен вместить до 8 человек).

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Новый электромобиль Tesla Roadster показан в зрелищном видео
  2. Hyundai объявила о старте продаж юбилейной версии кроссовера Creta 2019
  3. Volkswagen создает электромобиль-амфибию

Эти новости могут вас заинтересовать

Женщины Саудовской Аравии получили право водить машину

В 2018 году начнутся продажи двух новых моделей Lifan

Ford показала обновленный вариант бюджетного седана Aspire

Эксперты опубликовали рейтинг самых популярных городских авто в 2018 году

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках