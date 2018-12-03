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ГАДЖЕТЫ

Смартфон Samsung Galaxy S10 с 5G попал на видео во время тестов

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категория: ГАДЖЕТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

В сети Интернет был размещен ролик, на котором демонстрируется прототип гаджета Samsung Galaxy S10, оснащенный 5G-модемом.

Новый девайс был запечатлен на камеру при показе действия сетей следующей генерации, доступ к которым появился на территории Южной Кореи. По словам автора опубликованного ролика, на кадрах можно заметить работу устройства по новому стандарту, однако разглядеть сам смартфон весьма проблематично.

К тому же не стоит забывать, что на ролике показан именно тестовый образец, который может серьезно отличаться от серийной версии как в плане внешности, так и с точки зрения внутренней «начинки». Согласно предыдущим слухам новинка будет оснащена 12 гигабайтами ОЗУ и небольшим отверстием впереди для фронтального объектива.

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