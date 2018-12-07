Skoda показала новый хэтчбек Scala

Чешским автопроизводителем Skoda был показан совершенно новый хэтчбек под названием Scala, относящийся к европейскому гольф-классу. Он должен будет стать заменой модели Rapid.

Официальный дебют новинки состоялся в Тель-Авиве. Внешне автомобиль похож на прототип Vision RS, продемонстрированный компанией этой осенью в Париже. Он создан на базе усовершенствованной платформы MQB. Представители марки отмечают, что в плане свободного пространства она практически сопоставима с Octavia. Объем ее багажника составляет 467 литров.

Хэтчбек будет оснащаться 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов. К тому же на нем установлен современный комплекс мультимедиа с сенсорным экраном диагональю 9,2 дюйма. Обновления для него будут скачиваться в автоматическом режиме с помощью облачного сервиса. В виде базового двигателя будет использоваться 1,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 95 «лошадок», работающий вместе с 5-скоростной МКПП.