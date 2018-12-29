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АВТО

Skoda анонсировала премьеру новой Octavia

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категория: АВТО

Чешский автопроизводитель Skoda собирается продемонстрировать Octavia следующей генерации осенью 2019 года на отдельной выставке или мотор-шоу во Франкфурте.

На российском авторынке продажи новинки должны будут начаться в середине 2020 года. Ее дизайн все еще неизвестен, однако, вероятнее всего, он будет иметь несколько элементов новейшей дизайнерской концепции марки, показанной компанией в хэтчбеке Scala. Согласно предварительной информации производитель собирается отказаться от «двойных» фар, которые были раскритикованы многими экспертами и автомобилистами.

Автомобиль разрабатывается на базе предыдущей архитектуры MQB, однако получит ряд улучшений. К примеру, в него встроят современный комплекс безопасности, новейшую систему мультимедиа и усовершенствованные турбированные двигатели, объем которых будет варьироваться от 1,0 до 1,5 литров.

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