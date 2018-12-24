Семиугольная планета в небе напугала жителей Китая

В провинции Ханчжоу, расположенной в восточной области КНР, местные жители стали свидетелями таинственной аномалии, возникшей в небе. Она выглядела как семиугольная планета.

Однако главной особенностью этого объекта, который некоторые назвали звездой, является его возможность менять форму. Сначала он выглядел как обычный круг, а затем превращался в фигуру с семью углами. Загадочный феномен моментально привлек к себе внимание людей. Некоторые отметили, что речь идет об инопланетных технологиях.

Однако исследователи космоса решили успокоить китайцев, отметив, что на ночном небосводе так ведет себя Венера, которая в последние дни хорошо заметна с Земли. Сотрудники китайской обсерватории добавили, что объект менял свою форму из-за проблем с фокусировкой камер на мобильных устройствах.