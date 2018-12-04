Самые странные в мире акулы и скаты оказались «на грани исчезновения»

Ученые отмечают, что некоторые самые необычные акулы и скаты в мире находятся на грани вымирания из-за таких угроз, как коммерческий промысел.

Скат, использующий свой хвост для оглушения добычи, и акула величиной с автобус, входят в список из 50 видов, которые вскоре могут исчезнуть с лица планеты.

Исследователи отмечают, что у акул сформировался плохой образ, а люди не понимают, насколько важны они для экосистемы мирового океана, поэтому угрожают их существованию.

Потеря даже одной из этих «живых окаменелостей» является уничтожением миллионов лет истории эволюции.

«Самый большой миф, сформировавшийся вокруг акул, заключается в том, что они якобы крайне опасны для людей и являются не более чем машинами для их убийств, что, конечно же, не так», – отметил морской биолог Фрэн Кабада при беседе с журналистами из агентства BBC News.

«Естественно, за последние десятилетия было зафиксировано несколько негативных взаимодействий с этими морскими обитателями, однако они происходят крайне редко и всегда несут непреднамеренный характер», – добавил ученый.

Впервые акулы, скаты и химеры (рыбы с хрящами вместо костей) были добавлены в программу EDGE of Existence (исследовательская и природоохранная инициатива, в которой особое внимание уделяется видам, считающимся наиболее эволюционировавшими на планете и находящимся под угрозой исчезновения).

Большинство акул находятся на вершине пищевой цепочки, поэтому они играют большую роль в поддержании здорового состояния океанов.

Их исчезновение значительно повлияет на популяции других рыб и, в конечном счете, окажет влияние на существование самих людей.

«У них очень мало родственников в древе жизни, поэтому их можно считать уникальными существами. Их потеря станет большой трагедией для всего мира», – добавил Фрэн Кабада.

Проведенное исследование показало, что именно из-за рыболовства, причем как промыслового, так и случайного, резко снизились популяции многих видов этих созданий. На это также повлияли: деградация мангровых лесов, индустриализация прибрежных районов, загрязнение воды и ловля рыбы траловой сетью.

«В список вымирающих акул и скатов включены одни из наиболее интересных и уникальных рыб, существующих на Земле», – сообщил доктор Мэтью Голлок из Зоологического общества Лондона (ZSL).

«Если сейчас исчезнет один из видов, указанный в списке, то мы потеряем миллионы лет истории эволюционных процессов», – отметил специалист. Ниже будут описаны некоторые представители морской фауны, отмеченные в EDGE.

Мелкозубый пилорыл (Pristis pristis)

Этот скат занимает первое место в списке. Он подвергся риску из-за нестабильного рыболовства и непреднамеренного попадания в сети. Самой отличительной особенностью мелкозубого пилорыла является его морда, покрытая острыми зубами, которыми он убивает свою добычу. Ковбойские сапоги в одно время делали из кожи пилорыла.

Карибский электрический скат (Narcine bancroftii)

Этот скат может наносить электрические удары, которыми он оглушает свою добычу. Он предпочитает прятаться в песке или грязи на протяжении дня, а затем выходит на охоту ночью в поисках червей и другой мелкой пищи.

Зебровая акула (Stegostoma fasciatum)

У этой акулы внешность изменяется на протяжении всей ее жизни. Молодые акулята рождаются с полосками, как у зебры, которые затем меняются на пятна, когда они становятся старше. Зебровые акулы живут на морском дне. Продолжительность их жизни составляет от 25 до 35 лет.

Китовая акула (Rhinocodon typus)

Одна из крупнейших рыб в океане, которая может достигать длины в 20 метров. Она постоянно фильтрует воду, засасывая в рот планктон и маленькую рыбу.

Гигантская акула (Cetorhinus maximus)

Вторая крупнейшая акула (и рыба) на планете, которая может вырастать до 10 метров в длину. Как и китовая акула, она питается планктоном.