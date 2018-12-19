Пьяного подростка на джипе в Выборге догоняли полицейские

15-летнего подростка, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, вчера догоняли полицейские в Выборге. Юноша не подчинился требованиям сотрудника ДПС.

Сотрудники правоохранительных органов пытались остановить управляемый им на большой скорости автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Вопреки ожиданиям, джип совершил резкий поворот и протаранил служебную машину.

Дальше парень устроил настоящие гонки по улицам города. Нарушая все правила, он выезжал на встречную полосу движения и игнорировал красные сигналы светофоров.

Для того, чтобы остановить лихача, сотруднику дорожно-патрульной службы пришлось сделать предупредительный выстрел. Только это помогло остановить автомобиль, который в настоящее время находится на штрафной площадке. По делу ведется проверка.