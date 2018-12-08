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АВТО

Проект самого быстрого сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC закрыт

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категория: АВТО

В Великобритании был закрыт проект Bloodhound SSC, связанный с созданием сверхзвукового транспортного средства, предназначенного для установления нового рекорда наземной скорости.

В СМИ сообщают, что в течение последнего полугода авторы проекта пытались найти дополнительные финансовые средства на разработку автомобиля – им требовалось 25 000 000 фунтов стерлингов (около 2,1 миллиарда рублей). Затем началась процедура банкротства компании.

Bloodhound SSC появилась около 11 лет назад. В рамках этого проекта предполагалось создать машину, способную разогнаться до 1 600 км/ч. Сборка авто была завершена в прошлом году. Были проведены первые испытания, в ходе которых автомобиль смог разогнаться до 320 км/ч. Он должен был побить текущий рекорд скорости, составляющий 1228 км/ч.

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