Продукты, богатые белком: почему это важно, сколько его нужно

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Белок для нашего организма является одним из основных питательных веществ. Его дефицит может привести к серьезным для здоровья последствиям. Что есть и сколько, чтобы избежать этого? Как обеспечить правильный уровень белка?

Протеины являются органическими соединениями состоящие из углерода, кислорода, водорода, азота и серы, которые построены из аминокислот. Для организма их присутствие необходимо для нормального функционирования. Аминокислоты человек может произвести сам. Незаменимые аминокислоты могут быть получены только из пищи.

Белок в человеческом теле, прежде всего, является источником энергии и строительным материалом. Благодаря ему регулируются процессы обмена веществ и превращения энергии. Является компонентом костей, зубов, кожи, волос и ногтей. Белки составляют около 20% массы тела человека. Дефицит протеинов не часто встречается, но когда уже он проявится, может вызвать общую слабость организма, снижение иммунитета, малокровие или нарушение правильной работы пищеварительной системы. Следует также иметь в виду, что избыток белка тоже может навредить — в основном из-за необходимости выведения азота из организма, который, если не будет потребляться для строительства белков, преобразуется в мочевину и аммиак. Эти вещества сильно обременяют организм за-за их нейтрализации и выведения из почек и печени.

Сколько белка нужно потреблять в день?

По мнению экспертов Института Пищевых продуктов и Питания человека, на каждый килограмм массы тела вы должны съедать в день примерно 1 грамм белка. Люди, желающие похудеть, должны увеличить количество протеинов в своем рационе до примерно 1,5г. на каждый килограмм массы тела, однако не должны превышать 2г. в сутки.

Индивидуальная потребность в белке зависит от нескольких факторов. При определении соответствующего количества необходимо учитывать общее состояние здоровья, возраст, физиологическое состояние (у женщин при беременности и в период лактации потребность в белке увеличивается), а также физическую активность. Больше протеина нужно также пожилых и больные людей.

Где искать белки?

В зависимости от источника белка, он может быть полно — или неполноценными. С биологической и химической точки зрения полноценные белки представляют большую ценность. Их можно найти в продуктах животного происхождения, таких как рыба, мясо, молочные продукты или сыр. Белки неполноценные — это в основном растительные продукты. К ним относятся орехи, зерна злаков или сои. Стоит помнить, что хорошо сбалансированная диета должна содержать протеины, полученные из обоих этих источников. А жители Ханты-Мансийского автономного округа могут заказать онлайн копченую рыбу в Сургуте.

Мясо — источник полноценного белка в 100 г:

Филе кролика (29,15 г);

Говядина (22 г);

Куриные грудки (2,6 г);

Печень свиная (20,3 г);

Утиная грудка (20 г);

Индейка (примерно 19,5 г);

Печень куры (19,2 г);

Печень телятины (18 г).

Рыба и морепродукты — источники полноценного белка в 100 г:

Креветки коктейльные (почти 27 г);

Карп отварной (около 23 г);

Копченый лосось (21,5 г);

Скумбрия копченая (около 21 г);

Лосось сырой (20 г);

Радужная форель (18,7 г);

Треска (17,8 г);

Минтай (около 17 г);

Сельдь (16,5 г);

Мидии (12 г).

Молочные продукты — источники полноценного белка в 100 г:

Чеддер (27,5 г);

Гауда жирная (25,2 г);

Желток куриного яйца (15,5 г);

Белок куриного яйца (11 г);

Натуральный йогурт (4,4 г).

Продукты растительного происхождения — источники белка некачественного в 100 г:

Чечевица сухая — зеленая и желтая (25 г);

Семена подсолнечника (24,4 г);

Горох сухой (23,8 г);

Фасоль красная сухая (23 г);

Фисташки (20,6 г);

Миндаль (20 г);

Мак (примерно 20 г);

Грецкие орехи (15,2 г);

Фундук (15 г);

Крупа овсяная (15 г);

Гречневая крупа (12,6 г);

Пшено (10,5 г);

Натуральный рис (примерно 7 г);