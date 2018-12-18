Придирчивые дельфины разборчивы в выборе друзей

Новое исследование показало, что дельфины придирчиво относятся к выбору друзей и стараются избегать соперничающих групп.

Тем не менее, международная группа исследователей, возглавляемая Сент-Эндрюсским университетом, обнаружила, что такие группы все же приходят к общему соглашению при делении моря, по очереди заселяя его определенные районы.

В исследовании, опубликованном в журнале Marine Biology, было изучено социальное поведение дельфинов, проживающих в северной области Адриатического моря. Новая работа показала, что дельфины, обитающие в Триестком заливе, формируют разные социальные группы, причем некоторые из них недолюбливают друг друга.

Хорошо известно, что дельфины обычно живут группами, и в случае с привычными для многих афалинами, состав этих групп довольно часто меняется, так как их члены редко подолгу остаются в одной «стае».

Однако эти группы образуются не случайно. Они в основном состоят из дельфинов, которые предпочитают вместе проводить свое время. Их можно описать как «лучших друзей».

Специалисты из Общества морских млекопитающих Моригеноса и Исследовательского отдела морских млекопитающих (SMRU) в Сент-Эндрюсском университете изучали дельфинов в данном регионе на протяжении более 16 лет.

Они обнаружили, что общество дельфинов в Триестском заливе состоит из трех отдельных групп: две большие социальные группы со стабильной популяцией и длительными дружескими отношениями, а также одна малая социальная группа, которых ученые прозвали «фрилансерами» (у ее членов хуже развиты дружеские связи).

Впрочем, хоть две большие группы старались избегать друг друга, им все же удавалось разделять определенные области моря между собой, причем каждая группа использовала их в разное время суток. Подобное разделение, основанное на времени, ранее не было зафиксировано ни у китов, ни у дельфинов, ни у каких-либо других млекопитающих.

Тилен Генов из SMRU в Сент-Эндрюсе сообщил следующее: «Мы были крайне удивлены данной находкой. Дельфины часто собираются в разных частях моря, однако мы раньше не замечали, чтобы они делали это в определенный период времени. Иногда мы видели одну группу в утренние часы, а затем вечером на их месте появлялась другая группа».

Исследование показывает, как различные группы одной и той же популяции животных могут действовать совершенно по-разному. Это также приводит к тому, что они могут разным образом реагировать на поведение людей.