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ГАДЖЕТЫ

Появилось «живое» видео смартфона Honor View 20

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категория: ГАДЖЕТЫ

В Интернете был размещен ролик, демонстрирующий флагманский гаджет Honor View 20. Блогеры отмечают, что новинка обладает мощным железом и отличной камерой.

В опубликованных кадрах можно увидеть, как пользователь играет на новом девайсе, причем в этом ему помогает специальный аксессуар для игроков. Компания не раскрывает технические параметры мобильного устройства, но, по словам инсайдеров, оно будет оснащено аккумуляторной батарей емкостью 4000 м*Ач и 25-мегапиксельной камерой.

Официальный дебют новинки должен состояться в конце текущего месяца, а ее стоимость будет сопоставима с ценами флагманов от других компаний. На это указывает топовая начинка и уникальные особенности гаджета.

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