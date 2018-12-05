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АВТО

Появилось видео массовой аварии на Гагаринском путепроводе в Пензе

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категория: АВТО

В социальных сетях был размещен видеоролик, где демонстрируется момент крупной дорожной аварии, произошедшей в минувшую субботу на Гагаринском путепроводе в городе Пенза.

В полдевятого утра друг в друга врезались сразу четыре машины: отечественная Lada Granta, на которую был нанесен логотип «Яндекс. Такси», кроссовер Audi Q5, хэтчбек Opel Astra и седан Hyundai Solaris. Большинство участников данного ДТП получили легкие травмы, поэтому им оказали медпомощь прямо на месте ДТП, а затем отпустили.

45-летнюю женщину, управлявшую Audi Q5, доставили в ближайшее медицинское учреждение, а затем тоже отпустили практически в тот же день. Что касается видео, то в нем можно увидеть как «Опель» подрезает российское авто, а затем вылетает на встречную полосу и сталкивается там с кроссовером нос в нос.

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