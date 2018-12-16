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АВТО

Пользователи высмеяли новый автомобиль Нацгвардии Украины

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категория: АВТО

В социальных сетях пользователи начали высмеивать новую машину, разработанную для украинской Нацгвардии. Ролик с ее испытаниями был размещен на видеоканале ведомства.

В описании к записи отмечается, что разработанный волонтерами транспорт показывает отличные результаты даже при сравнении с Humvee. Однако комментаторы сильно удивились выбору объекта для сравнения, так как внедорожник США разительно отличается от украинского «аналога». Один из пользователей отметил, что у авторов «получился велосипед», а не боевое транспортное средство.

Другие пользователи оказались в недоумении от того, что авто для военного подразделения создают обычные волонтеры. Они также усомнились в качестве созданной машины, отметив, что оно не достигает даже любительского уровня.

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