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МИР ЛЮДЕЙ

Полиция Испании освободила проданную родителями беременную девушку

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категория: МИР ЛЮДЕЙ, Эксклюзив

Полицейские освободили беременную девушку, которую ее родители продали румынской семье в Андалусии (Испания).

Отец и мать 16-летнего ребенка отдали его за 8 000 евро (около 600 тысяч рублей) в провинции Уэльва, чтобы девочка вышла в итоге замуж за молодого румына.

В результате этого противозаконного и странного обмена были арестованы четыре человека, включая отца жертвы и ее мать.

Мать была заключена в тюрьму, а отец, которого также обвиняют в сексуальном насилии, содержится под арестом в Румынии.

Отмечается, что четверо похитителей посадили несовершеннолетнюю девушку в машину в Румынии, а потом отвезли ее против воли в Испанию, где она была выдана замуж за незнакомого ей мужчину.

Она была вынуждена заниматься проституцией, а младший брат мужчины, за которого она вышла замуж, даже получил фотографию девушки с подбитым глазом и сломанной рукой в гипсе.

Девушка сама обратилась в полицию и сказала, что попросила денег, чтобы вернуться домой и купить одежду, добавив, что ее избили.

По словам главы румынской семьи, девушка также получила 150 евро на проведение аборта.

Арестованные обвиняются в торговле людьми для заключения принудительного брака.

16-летняя девочка в настоящее время находится в центре для несовершеннолетних в Андалусии, где за ней ухаживают специалисты.

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