Подозреваемый в вооруженном нападении на американский банк все еще остается на свободе

Спецподразделение SWAT быстро отреагировало на сообщение о выстрелах, якобы произведенных во время ограбления банка в минувшую пятницу в Мишен Вэлли (Калифорния, США), еще сильнее ухудшив ситуацию на дорогах в этом районе, где и раньше имелись серьезные проблемы с трафиком в час-пик.

Ограбление произошло в одном из филиалов Банка США, расположенном по адресу 1455 Фрази-роуд, к северу от шоссе Фрайарс-роуд и к востоку от 163-й государственной автомагистрали. В Департаменте полиции Сан-Диего добавили, что этот инцидент случился в 4:30 вечера.

Согласно отчету полицейских подозреваемый вошел в банк, направил пистолет на кассира и потребовал деньги. После получения определенной суммы, размер которой не раскрывается, он вышел из здания.

«Сотрудники банка сообщили, что подозреваемый сделал несколько выстрелов в воздух», – отметил лейтенант Майк Рамсей. Однако позднее в Департаменте полиции Сан-Диего заявили, что преступник не стрелял из своего оружия.

Когда офицеры полиции прибыли к месту происшествия, они не знали, находился ли подозреваемый все еще в банке, поэтому в качестве меры предосторожности вызвали SWAT, отметил лейтенант Рамсей.

Банковские служащие описали грабителя как мужчину в возрасте 20 лет, одетого в черную толстовку с капюшоном, черные брюки и черные перчатки. На голове у него была надета черная кепка, а лицо скрыто черно-белым платком. На спине подозреваемый нес рюкзак.

«Следователи отметили, что три сотрудника банка, которые позвонили 911, спрятались в туалете во время инцидента. Другой работник, стоящий возле киоска, тоже вызвал 911», – добавил Рамсей.

По словам полиции, подозреваемый все еще находится на свободе. Следователи провели несколько бесед с сотрудниками финансового учреждения и свидетелями, пытаясь собрать больше информации о грабителе.

«Я увидела полицейских, и они сказали мне бежать отсюда. Затем я подошла к одному из них и спросила, что происходит. Он сказал мне, что в банке находится опасный стрелок», – рассказала женщина телеканалу NBC 7.

Полицейские просят связаться с ними, если кто-либо увидит молодого человека, похожего по описанию на грабителя банка.