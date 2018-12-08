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АВТО

Под Уфой микроавтобус насмерть сбил 25-летнего парня

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категория: АВТО, В ФОКУСЕ

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось под Уфой в вечерние часы 7 декабря на автотрассе Затон-Дмитриевка.

По словам сотрудников региональной ГИБДД, водитель микроавтобуса Ford, проживающий в Стерлитамакском районе, сбил 25-летнего жителя Уфы, стоявшего на проезжей зоне, на высокой скорости. Пешеход получил множество несовместимых с жизнью травм, поэтому умер еще до того, как приехала машина скорой помощи.

Пассажирский транспорт двигался по 391-му маршруту. В салоне микроавтобуса находились семнадцать человек – никто из них не пострадал. На данный момент времени на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняющие все обстоятельства случившегося.

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