Под Смоленском на видео запечатлели жуткое ДТП с перевернувшейся фурой

На территории Саратовской области неподалеку от Хвалынска случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием сразу нескольких большегрузов. Соответствующее видео опубликовано в соцсети.

На размещенном в Сети ролике, снятом с помощью видеорегистратора, можно увидеть заснеженную трассу, по обеим сторонам которой лежат фуры. На автодороге находятся работники ДПС, пытающиеся регулировать движение по опасной дороге. Видимо, водители грузовых автомобилей не справились с управлением из-за плохой видимости и скользкой дороги.

Представители регионального МЧС и ГИБДД пока никак не комментируют данную аварию, поэтому неизвестно есть ли в ней пострадавшие или погибшие. Добавим, что в Рославльском районе недавно тоже произошло ДТП с участием грузовика, который вылетел в кювет и перевернулся.