Почему Аполлон-8 имел большое значение для космонавтики

Аполлон-11 никогда бы не произошел без миссии, осуществленной в декабре 1968 года, доказавшей, что Луна находится в пределах нашей досягаемости и показавшей нам Землю такой, какой мы никогда ее еще не видели.

«Маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества», – всемирно известная фраза, сказанная Нилом Армстронгом, когда он впервые ступил на поверхность Луны. Операция Аполлон-11, в которой также участвовал Базз Олдрин, забрала всю славу себе, из-за чего многие позабыли о миссиях, прошедших до высадки первых астронавтов на Луну и при этом являлись амбициозными генеральными репетициями этого знаменательного события.

Они сами по себе были настоящим вызовом смерти и имели массу моментов, от которых люди на несколько секунд задерживали свое дыхание. Особое место среди них занимает Аполлон-8, единственным отличием которого от знаменитой операции являлось отсутствие посадки на спутник Земли.

В 50-ю годовщину запуска Аполлон-8 важно вспомнить о том, что именно дала людям эта миссия.

21 декабря 1968 года ракета «Сатурн V» отправила Фрэнка Бормана, Джима Ловелла и Билла Андерса в сторону Луны. К сочельнику эта троица уже находилась на лунной орбите. Совершив 20 облетов вокруг спутника, она отправилась обратно на Землю. Впервые человечество облетело космический объект, не являвшийся нашей родной планетой.

Она также подарила нам великолепный снимок Земли, на котором можно увидеть полуосвещенную планету, поднимающуюся над горизонтом Луны. Он не являлся первой фотографией Земли из космоса – годом ранее зонд ATS-3 сфотографировал наш мир, однако именно фото Андерса получило большую известность.

Если посмотреть на нашу планету с расстояния в 238 000 миль – незначительная величина даже на фоне нашей Солнечной системы – то можно увидеть, что она похожа на хрупкий голубой мрамор, который наполовину окутан тьмой. Данное фото стало первым шагом к ассоциированию Земли с «бледно-голубой точкой» во Вселенной. Как сказал бы Карл Саган, мы «живем» на незначительной планете рядом с забавной звездой, затерянной в галактике, спрятанной в каком-то забытом уголке Вселенной, в которой галактик больше, чем всех людей на планете. И все же, когда мы впервые увидели себя со стороны, то поняли, насколько пышен наш мир по сравнению с пустотой космоса.

Когда три астронавта обогнули Луну, многие семьи собрались вместе, чтобы отпраздновать Рождество, поэтому Аполлон-8 отправил праздничное послание из космоса. Во-первых, они указали на место, куда в конечном итоге приземляться люди. Во-вторых, по очереди зачитали книгу Бытия, в которой рассказано о творении мира.

Они завершили чтение следующими словами: «От всего экипажа Аполлона-8 желаем вам спокойной ночи, удачи, счастливого Рождества – и благословит всех вас Бог, всех вас, кто живет на этой замечательной Земле». Это была внеземная ночная передачи, своего рода рождественская открытка для всех землян.

Как только начался 1969 год, NASA принялось за подготовку следующих шагов, которые в итоге привели к посадке Армстронга и Олдрина на Луну, произошедшей 20 июля. Аполлон-9 поднялся на орбиту Земли и испытал спускаемый аппарат, в то время как Аполлон-10 в мае того же года запустил аппарат над поверхностью Луны, не останавливаясь перед посадкой.

Однако именно Аполлон-8 впервые доказал, что Луна находится в пределах досягаемости человечества. Три путешественника покинули объятия нашего мира, чтобы отправиться в место, столь непохожее на Землю, и создали историю, которая тесно переплетена с нашей планетой.

Пятьдесят лет назад мы еще не ступили на Луну. Однако мы проложили дорогу для предстоящих путешествий.