Первый автомобиль Ольги Бузовой продают за 5 миллионов рублей

В Сети было размещено объявление о продаже небольшого авто Mini Cooper, которое могло принадлежать известной певице и ведущей Ольге Бузовой.

Продавец отмечает, что этот желтый хэтчбек являлся первой машиной исполнительницы. В качестве доказательства своих слов он приводит фотографию, на которой российская звезда запечатлена рядом с соответствующим автомобилем. Автор объявления также заявляет, что в техпаспорте транспортного средства имеются сведения о Бузовой.

На сайте указано, что машина находится в отличном техническом состоянии и никогда не участвовала в дорожных авариях. Стоимость автомобиля на данный момент времени составляет 5 миллионов рублей. Судя по всему, им заинтересовалось немало потенциальных покупателей.