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АВТО

Опубликован список «крутых» авто из 90-х за 100 тысяч рублей

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категория: АВТО

Эксперты решили опубликовать рейтинг самых «крутых» машин из 90-х годов прошлого столетия, которые можно купить за 100 000 рублей. На 1-м месте оказался Mercedes S-Class W140.

Однако за «сотку» вам продадут лишь модель с какими-нибудь техническими проблемами, но даже при их наличии вы все равно сможете насладиться роскошным салоном автомобиля. Затем идет BMW 7-Series, который все еще имеет неплохой внешний вид и мощный силовой агрегат (200 «лошадок»), не говоря уже о шикарном интерьере.

Третью строчку занял легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero второго поколения, который все еще можно увидеть на российских дорогах (преимущественно на Дальнем Востоке). Он обладает отличными внедорожными качествами и неплохим оснащением. Однако если вы планируете приобрести данную модель за 100 тысяч рублей, то стоит быть готовым к наличию у нее множества проблем технического характера.

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