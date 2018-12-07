Объявлены лучшие игры 2018 года

В рамках церемонии TGA 2018 прошло награждение лучших игровых проектов текущего года. Мероприятие прошло сегодня утром в 04:30 по московскому времени.

Титул лучшей игры уходящего года смог получить PS4-эксклюзив под названием God of War. Авторы этого приключенческого экшена стали победителями и в других номинациях, включая лучшую режиссуру и игру своего жанра.

Наравне с ней по числу званий оказался недавний проект Rockstar Games – Red Dead Redemption 2. Этот экшен с открытым миром смог стать лучшим в плане музыки, звукового дизайна и истории. К тому же актер, сыгравший главного героя этой игры, признан лучшим в своем деле.