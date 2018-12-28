Новый внедорожник Mercedes G-Class оказался в дефиците в России

Официальные дилеры Mercedes-Benz сообщают, что у них возник дефицит внедорожников G-Class следующей генерации.

По словам представителей автосалонов, все имевшиеся у них автомобили были реализованы, а на новые Gelandewagen выстроилась очередь на 1,5 года. Они заявляют, что причиной этому является небольшая квота, выделенная компанией для РФ – на одного дилера пришлось около 4-5 внедорожников.

Сотрудники немецкой марки пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию. Но на данный момент времени известно, что для прохождения тест-драйва данной модели необходимо ехать в Сочи и посетить специальную площадку. Дилеры все еще принимают заявки на G-Class, но сразу предупреждают автомобилистов, что они получат внедорожник не раньше весны 2020 года. Напоминаем, что стоимость новинки составляет около 9 миллионов рублей.