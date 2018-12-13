Новый Samsung Galaxy S10 окажется дороже iPhone

Официальная демонстрация гаджета Samsung Galaxy S10 состоится 20 февраля следующего года, но уже сейчас известно, что он будет стоить дороже новых моделей iPhone.

Однако специалисты уточнили, что итоговая цена новинки во многом зависит от выбранной комплектации. Дело в том, что ее выпустят сразу в трех модификациях, которые будут отличаться друг от друга железом и величиной экрана. «Бюджетная» версия девайса будет стоить около 850 долларов (более 56 тысяч рублей), а за стандартную модель придется заплатить 1000-1250 долларов (около 66-82 тысяч рублей).

Самый дорогой вариант – Galaxy S10+ – обойдется поклонникам в 1760 долларов (свыше 116 тысяч рублей). Согласно предварительной информации он будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем. Не исключено, что в России эти модели будут стоить еще дороже.