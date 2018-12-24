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АВТО

Новый электромобиль Tesla Roadster показан в зрелищном видео

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категория: АВТО

В Интернете был размещен зрелищный видеоролик, на котором показан электромобиль Tesla Roadster следующего поколения. Речь не идет об официальном тизере – это работа фанатов, основанная на рендерах.

Учитывая, что компания еще ни разу не показывала новую генерацию авто, не удивительно, что в свободном доступе отсутствуют его точные технические параметры. Однако инсайдеры отмечают, что новинка сможет разгоняться до первой «сотни» чуть менее чем за две секунды, а ее максимальная скорость будет равна 250 километрам в час. К тому же машина сможет проехать около одной тысячи километров на одном заряде.

Зато автопроизводитель назвал примерную стоимость спортивного автомобиля – его можно будет приобрести за 200 тысяч долларов (около 13 миллионов 600 тысяч рублей). Серийный выпуск модели должен начаться в 2020 году.

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