Новые полицейские машины Tesla в Швейцарии имеют проблемы с защитой данных

Прибытие новых полицейских машин Tesla в Швейцарию вызвало большой международный интерес, однако сейчас швейцарские СМИ пишут о том, что вывод этих автомобилей на дороги швейцарского кантона Базель-Штадт может быть отложен на неопределенный срок из-за возникновения у них проблем с защитой данных.

5 декабря полицейские в кантоне представили первый из семи новых автомобилей аварийного реагирования Tesla X 100D, каждый из которых обошелся властям в 140 00 швейцарских франков (около 9,5 миллиона рублей по текущему курсу).

Однако теперь появились опасения насчет того, что запланированное на весну следующего года развертывание автомобилей будет отложено, так как подключенные к Интернету машины постоянно «прислушиваются» к своим водителям, ведь их ключевые команды активируются голосом.

Данные из этих голосовых записей могут быть теоретически добыты из серверов Tesla. Об этом сообщает ежедневная региональная газета BaslerZeitung.

Есть также проблемы с тем, что Tesla может получить удаленный доступ к своим автомобилям – это было продемонстрировано в 2017 году, когда компания дистанционно модернизировала батареи владельцев транспортных средств, попытавшихся сбежать от урагана Ирма, обрушившегося на штат Флорида.

Кроме того, Tesla может в любой момент получить доступ к информации о местонахождении своих автомобилей. Хотя в компании заявляют, что к этой опции имеет доступ ограниченный круг сотрудников. Между тем, производитель также способен собирать анонимную информацию о направлении и скорости движения своих авто, что потенциально может навредить полиции.

Политика конфиденциальности Tesla разъясняет, что может и не может делать изготовитель электромобилей. В соответствующем документе также отмечается, что обмен данными между компанией и ее автомобилями можно в любой момент отключить, однако в этом случае «Тесла» не сможет уведомлять своих клиентов о наличии проблем с их транспортным средством в режиме реального времени.

Это может привести к «снижению функциональности, серьезным повреждениям или неработоспособности транспортного средства», указывается в политике конфиденциальности.

Представитель швейцарской полиции заявил в минувший четверг, что в ведомстве планируют полностью обрезать каналы передачи данных между автомобилями Tesla и фирмой Илона Маска по соображениям безопасности. Об этом было сообщено на новостном сайте 20 Minuten.

Позднее в тот же день полиция в Базель-Штадте отреагировала на сообщения в швейцарских СМИ о машинах Tesla, отрицая информацию о том, что проблемы с защитой данных могут привести к переносу даты их запуска с весны 2019 года на более поздний срок.

В опубликованном сообщении говорится о том, что проблемы являются частью «новаторского» аспекта покупки Tesla, поэтому государственным органам придется учиться решать вопросы, связанные с использованием устройств, подключенных к Интернету.