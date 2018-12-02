Nokia выпустит кнопочный телефон с поддержкой 4G LTE

Бренд Nokia собирается в будущем начать продажу нового кнопочного телефона, который получит поддержку мобильных сетей 4G LTE. Информация о нем была найдена в базе TENAA.

Вес гаджета составляет чуть больше семидесяти грамм. Он обозначен в списке как Nokia TA 1114. Диагональ его дисплея составит всего 1,77 дюйма, а разрешение не превысит 128 на 160 точек. В качестве «сердца» устройства будет использован маломощный чипсет, тактовая частота которого равна 0,26 гигагерцам. Аккумуляторная батарея имеет емкость в 800 мА*ч.

Однако основной особенностью телефона называют наличие у него поддержки LTE-соединения. Ранее компания уже выпустила кнопочный гаджет. Видимо, его продажи оказались удовлетворительными, поэтому Nokia решила продолжить выпуск подобных моделей.