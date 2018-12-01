Названы сроки появления российской базы на Луне

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Российские СМИ сообщают, что согласно новому проекту «Роскосмоса» и РАН лунная база будет построена Россией в отрезок времени между 2036 и 2040 годами.

Ранее отмечалось, что оба ведомства подготовят программу по освоению Луны на протяжении нескольких месяцев, а затем продемонстрируют ее российскому правительству и лидеру страны. В документе отмечается, что на базе будут проводиться различные научные исследования и доставляться тяжелые грузы.

В проекте не говорится о том, что именно понимается под полноценной базой на Луне, но это отмечено в документе, подготовленном специалистами 4 года назад. В нем отмечается, что комплекс будет состоять из нескольких модулей, полностью подготовленных для постоянного проживания на ней космонавтов. Рядом с ним также планируется построить современную обсерваторию.