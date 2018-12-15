Найденные в китайской пещере сталагмиты помогут улучшить точность датирования

Команда исследователей, включающая в себя ученых из разных американских и китайских институтов, обнаружила два уникальных сталагмита, благодаря которым исследователи смогут повысить точность датирования с использованием углерода-14. В статье, опубликованной в журнале Science, научная группа рассказывает о сталагмитах и их особенностях.

Метод датирования с помощью углерода-14 используется археологами, начиная с 1950-х годов – в последние годы он также стал важным инструментом для измерения изменений климата. Однако этот подход всегда страдал от одного серьезного недостатка – его точность во многом зависит от пропорций углерода в атмосфере (углерода-12 и углерода-14), зафиксированных в соответствующий период времени. Для сравнительно новых объектов эта проблема носит незначительный характер, однако когда речь заходит о старых вещах, то точность метода значительно снижается.

Ученые используют древесные кольца (как обычные, так и окаменелые) и коралловые рифы для измерения пропорций в определенные периоды времени, но эти методы тоже теряют свою эффективность, когда речь заходит о событиях, произошедших десятки тысяч лет назад. В своей новой работе исследователи сообщили, что обнаружили два сталагмита в китайской пещере, которые дают точную оценку нужных соотношений вплоть до 54 тысяч лет назад. Период полураспада углерода-14 составляет 5370 лет.

Сталагмиты – это колонны, образованные минеральной водой, капающей на полы пещер на протяжении многих тысяч лет. Когда капля испаряется, она оставляет после себя остаточные минералы – со временем они растут, образуя высокие колонны. Китайские сталагмиты были обнаружены в пещере Хулу. Они способны обеспечить ученых продолжительной записью о пропорциях углерода в атмосфере.

Для получения данных о соотношении углерода исследователи использовали метод изотопного датирования под названием торий-230. Они применили его на сотнях очень тонких слоев сталагмитов – каждый из них предлагает данные о пропорциях за определенный промежуток времени. Эта информация позволит значительно повысить точность датирования объектов.