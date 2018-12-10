Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

На видео показали буксирующую фуру «Ниву» на стероидах

Дата:
категория: АВТО

В сети Интернет был размещен ролик, на котором демонстрируется внедорожник Lada 4×4 на стероидах, в одиночку буксирующий огромную фуру.

Высокая производительность «Нивы» известна многим российским автомобилистам, однако даже они не предполагали, что этот автомобиль способен на подобные достижения. В инструкциях от производителя отмечается, что модель с трехдверной кабиной может тащить прицеп весом не более 1,5 тонны (при наличии у него тормозов). Но на записи показана фура весом 13 тонн.

Стоит отметить, что вес самого внедорожника не превышает 1,3 тонны. Большинство пользователей были поражены увиденным. Некоторые опубликовали комментарии под записью, в которых предположили, что эта модель наверняка находится под стероидами.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Машина скорой помощи столкнулась с такси на МКАД
  2. Житель Германии рассказал о ценах и преимуществах Lada Vesta SW Cross для немцев
  3. В Сети случайно показали салон новой Lada Vesta

Эти новости могут вас заинтересовать

Ford построит беспилотные автомобили для общественного пользования

УАЗ «Патриот» возглавил рейтинг лучших авто для охоты и рыбалки

В России стартовала продажа топового кроссовера BMW X4

В России кроссовер Nissan Murano подорожал на 20 тыс рублей в июле

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках