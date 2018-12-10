На видео показали буксирующую фуру «Ниву» на стероидах

В сети Интернет был размещен ролик, на котором демонстрируется внедорожник Lada 4×4 на стероидах, в одиночку буксирующий огромную фуру.

Высокая производительность «Нивы» известна многим российским автомобилистам, однако даже они не предполагали, что этот автомобиль способен на подобные достижения. В инструкциях от производителя отмечается, что модель с трехдверной кабиной может тащить прицеп весом не более 1,5 тонны (при наличии у него тормозов). Но на записи показана фура весом 13 тонн.

Стоит отметить, что вес самого внедорожника не превышает 1,3 тонны. Большинство пользователей были поражены увиденным. Некоторые опубликовали комментарии под записью, в которых предположили, что эта модель наверняка находится под стероидами.