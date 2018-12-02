На продажу выставлена золотая масштабная модель Ford GT за 40 тыс долларов

За последние годы вышло множество дорогих масштабных моделей автомобилей и двигателей, однако недавно на рынке появился экземпляр, который полностью превосходит все предыдущие модельки. Речь идет о модели Ford GT 2006 года выпуска, выполненной в масштабе 1 к 25 и изготовленной из золота. Да, из настоящего, чистого золота! Она была выставлена на торги на онлайн-аукционе «Сотбис». Ее примерная стоимость варьируется от 30 до 40 тысяч долларов.

Столь огромная цена связана не только с использованием золота в качестве основного материала, но и вложением в модель большого количества труда настоящих профессионалов своего дела. Машина, собранная специалистами Ahee Jewelers в Гросс-Пойнте (Мичиган), выполнена из множества различных 18-каратных золотых деталей, а также имеет прекрасно воспроизведенный интерьер, моторный отсек и переднее отделение.

Двери распахиваются, открывая взору кропотливо воссозданный салон, имеющий такие элементы, как рулевое колесо, педали и приборная панель. Колеса завернуты в настоящую резину, а двигатель с турбонаддувом можно легко увидеть через заднюю оконную раму. У модели даже есть выхлопные трубы, диффузор и номерной знак, на котором написано «FORD 1». Ее длина составляет более семи дюймов (около 18 сантиметров), а вес равен 3,25 фунтам (около 1,5 килограмма). В комплект также войдет пластиковый контейнер с зеркальными стенками, в котором можно будет хранить автомобиль.

Впрочем, какой бы дорогой модель не была, она все равно не идеальна. Специалисты «Сотбис» указывают на то, что у нее немного поцарапан кузов и имеются натертые участки в местах, где открываются и закрываются двери. Тем не менее, учитывая, что она сделана из золота, неудивительно, что ее стоимость настолько высока. На данный момент времени за нее предлагают 24 тысячи долларов, а до конца аукциона осталось еще пять дней.

Приобрести данную модель можно посоветовать только истинным коллекционерам масштабных моделей автомобилей или обладателям Ford GT последней генерации, желающих навсегда запомнить классику. Она может также стать отличным подарком для владельцев спорткаров GT.