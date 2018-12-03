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АВТО

На дорожных тестах замечен новый седан Audi S6 без камуфляжной пленки

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категория: АВТО

Немецкий автопроизводитель Audi принялся за дорожное тестирование спортивной версии седана S6 следующей генерации. В Интернете опубликованы первые снимки авто без камуфляжной пленки.

Официальная демонстрация новинки должна пройти в первом квартале следующего года. Как и в случае с прошлым поколением, «заряженный» вариант отличается от стандартного более крупными воздухозаборниками, иными бамперами, оригинальными дисками и двойными патрубками выхлопных труб. Однако в целом автомобиль мало чем различается от простой версии модели в плане внешности.

Технические параметры нового седана все еще неизвестны. Согласно предварительной информации на нем будет установлен битурбированный 6-цилиндровый двигатель объемом 2,9 литра и мощностью 450 «лошадок». Он также может получить доработанную подвеску и спортивные тормоза.

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