На дорожных тестах замечен новый седан Audi S6 без камуфляжной пленки

Немецкий автопроизводитель Audi принялся за дорожное тестирование спортивной версии седана S6 следующей генерации. В Интернете опубликованы первые снимки авто без камуфляжной пленки.

Официальная демонстрация новинки должна пройти в первом квартале следующего года. Как и в случае с прошлым поколением, «заряженный» вариант отличается от стандартного более крупными воздухозаборниками, иными бамперами, оригинальными дисками и двойными патрубками выхлопных труб. Однако в целом автомобиль мало чем различается от простой версии модели в плане внешности.

Технические параметры нового седана все еще неизвестны. Согласно предварительной информации на нем будет установлен битурбированный 6-цилиндровый двигатель объемом 2,9 литра и мощностью 450 «лошадок». Он также может получить доработанную подвеску и спортивные тормоза.