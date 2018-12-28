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КОСМОС

На Байконуре возникнут сложности с пуском «Союзов» в 2020 году

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

В издании РИА Новости, сославшись на собственный источник, отметили, что через полтора года Россия может столкнуться с трудностями при запуске «Союзов-2» с космодрома Байконур.

Согласно заявлению собеседника издания в конце следующего года на космодроме будет выведен из использования один из стартовых столов, предназначенных для ракетоносителей «Союз». В результате более 15 пусков предстоит осуществить с одного комплекса, что может привести к проблемам технического характера.

Что касается выводимой из эксплуатации стартовой площадки, то причиной этому является прекращение использования «Союза-ФГ», финальный запуск которого будет осуществлен осенью следующего года. Затем ее собираются модернизировать, чтобы с нее тоже можно было запускать «Союзы-2».

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