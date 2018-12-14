На аукцион выставят первый экземпляр модернизированной Toyota Supra

Аукционный дом Barret-Jackson выставит на продажу первый экземпляр усовершенствованной модели Toyota Supra в середине следующего месяца. Полученные деньги будут потрачены на благотворительность.

Международный дебют новинки должен будет пройти 14 января на Детройтском мотор-шоу. Планируется, что первый автомобиль, который сойдет с конвейера, окажется окрашенным в серый цвет. При этом наружные зеркала будут красными, а колесные диски – черными. К особенностям этого экземпляра можно также отнести красный интерьер и шильдики из карбона.

Машину оборудуют бензиновым шестицилиндровым мотором объемом 3,0 литра, выдающим 340 «лошадок». Представители компании отметили, что этот автомобиль будет первой Supra за последние 20 лет, которая уйдет с молотка.