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АВТО

Mitsubishi отзывает более 63 тысяч автомобилей Outlander в России

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категория: АВТО

Японским производителем Mitsubishi было решено отозвать почти 63 420 моделей Outlander, проданных в период с лета 2012 по зиму 2014 года, для их внеплановой починки.

Причина отзыва машин заключается в их возможном возгорании из-за оплавления разъема электрической проводки, расположенного под водительским креслом. Всех собственников соответствующих внедорожников должны будут оповестить в самое ближайшее время. Им посоветуют как можно скорее отвезти машину в дилерский центр, где будут проведены необходимые ремонтные работы.

Водители могут самостоятельно проверить, входит ли их кроссовер в список автомобилей, попавших в отзывной список. Для этого нужно узнать VIN-код своей модели и сверить его с опубликованным перечнем. Ремонт будет осуществлен совершенно бесплатно.

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