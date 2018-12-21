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АВТО

McLaren выпустил гибридный гиперкар P1 GTR в стиле болида Айртона Сены

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категория: АВТО

Автопроизводителем McLaren был продемонстрирован уникальный вариант гиперкара P1 GTR, оснащенного гибридной установкой и выполненного в том же дизайне, что и болид Айртона Сены.

Автомобиль разработан по заказу фаната Сены – гонщика из Бразилии, сумевшего получить свой первый титул чемпиона в Формуле-1 в 1988 году. Имя заказчика не называется. Автомобиль окрашен в те же цвета, что и болид McLaren MP4/4, на котором ездил легендарный пилот. Для него создали специальный аэродинамический обвес, повысивший прижимную силу до 0,8 тонны. В оттеске мотора тепловой экран был покрыт золотой пленкой.

Технические параметры автомобиля остались практически без изменения. Он все так же оборудован бензиновым восьмицилиндровым двигателем объемом 3,8 литра и электромотором, общая мощность которых составляет 1000 «лошадок». До 100 км/ч это авто способно разогнаться всего за две с половиной секунды.

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