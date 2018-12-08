Mazda объявила цены на удлиненный вариант кроссовера CX-8

Японская автокомпания Mazda раскрыла цену удлиненного варианта внедорожника CX-8, имеющего сразу три ряда сидений.

Через несколько недель после начала производства нового кроссовера представители марки решили опубликовать информацию о примерной стоимости автомобиля. Согласно предварительным сведениям за базовую комплектацию модели официальные дилеры будут просить как минимум 2,5 миллиона рублей.

Напоминаем, что данный кроссовер создан на базе архитектуры, использованной для разработки CX-9. Он оборудован бензиновым двигателем, объем которого составляет 2,5 литра, а мощность равна 192 «лошадкам». Силовой агрегат действует вместе с 6-скоростной автоматической трансмиссией. В продажу поступят как полноприводные, так и переднеприводные версии авто.