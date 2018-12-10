Машина скорой помощи столкнулась с такси на МКАД

В столице России сегодня утром, 10 декабря, произошла дорожная авария, в которой автомобиль скорой помощи врезался в легковое транспортное средство. В итоге травмы получили несколько человек.

Представители правоохранительных органов отмечают, что дорожно-транспортное происшествие случилось на МКАД в месте пересечения с Калужским шоссе. Друг в друга въехали легковое авто и скорая помощь. Согласно текущим сведениям травмы различного уровня тяжести получили четыре участника движения.

На данный момент времени на месте инцидента работают сотрудники полиции, которые пытаются определить все обстоятельства случившегося. В Госавтоинспекции также отметили, что легковой транспорт являлся такси.