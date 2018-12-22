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АВТО

Lander Rover объявил российские цены на новый Evoque

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категория: АВТО

Британской компанией Land Rover были объявлены цены на модель Range Rover Evoque следующей генерации на авторынке РФ. Продажи новинки начнутся в середине следующей весны.

Представители автопроизводителя отмечают, что в России можно будет приобрести одну из 7 модификаций на выбор. За начальную комплектацию придется заплатить как минимум 2 миллиона 929 тысяч рублей. «Топовая» версия обойдется россиянам в 4 миллиона 637 тысяч рублей. Они смогут оформить предварительный заказ уже в начале января.

Новинка разработана на базе архитектуры PTA, а ее внешний вид выполнен в том же дизайне, что и Velar. Компания не собирается выпускать трехдверную модификацию, а пятидверный вариант в плане размеров идентичен предшественнику. Что касается моторной гаммы, то в РФ она будет включать в себя дизельные и бензиновые двигатели объемом 2,0 литра, мощность которых варьируется от 150 до 249 «лошадок». В продажу также поступит вариант с гибридной силовой установкой, выдающей 300 «лошадей».

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