Космический аппарат NASA приближается к далекому миру

Беспилотный космический аппарат NASA под названием New Horizons («Новые горизонты») приближается к своей новогодней цели, являющейся самым удаленным от Земли объектом, когда-либо изученным людьми. Речь идет о замороженном реликте Солнечной системы, расположенным на расстоянии в 6,4 миллиарда километров от планеты.

Космическое тело, известное как Ultima Thule («Край света»), по своим размерам сопоставимо с Вашингтоном (столица США) и расположено в темном и холодном поясе Койпера в 1,6 миллиарде километров от карликовой планеты Плутон.

Зонд приблизится к этой космической скале 1 января в 00:33 по восточному времени (05:33 по Гринвичу). До сих пор неизвестно, как именно она выглядит и из чего состоит.

«Это настоящая капсула времени, которая позволит нам вернуться на четыре с половиной миллиарда лет назад, когда Солнечная система только зарождалась», – отметил Алан Стерн, ученый из Юго-Западного научно-исследовательского института, во время пресс-брифинга, прошедшего в пятницу.

Камера, установленная на борту New Horizons, уже сфокусирована на Ultima Thule. Благодаря новым данным, ученые смогут лучше понять форму и структуру объекта, даже если он на самом деле представляет собой совокупность тел.

«Мы никогда раньше не сталкивались с подобными объектами», – отмечает Келси Сингер, со-исследователь проекта из Юго-Западного института.

Примерно за день до его приближения к объекту «мы начнем видеть его реальную форму», отметила специалист.

Космический аппарат смог успешно войти в «режим встречи» 26 декабря, добавил Стерн.

Связь с космическим зондом, который находится настолько далеко от Земли, занимает шесть часов и восемь минут в каждую сторону, то есть на отправку и получение сообщения уходит около 12 часов и 15 минут.

New Horizons пройдет мимо объекта на расстоянии в 3500 километров. Сейчас же он продолжает ускоряться, перемещаясь по космосу на скорости в 51 000 километров в час. За день ему удается преодолеть почти 1,6 миллиона километров. Ученые NASA с нетерпением ждут первых изображений Ultima Thule.

«Поскольку это миссия на облет, у нас есть только один шанс на то, чтобы сделать все правильно», – заявила Эллис Боуман, менеджер по операциям проекта.

Данный зонд был запущен в космос в 2006 году. Он сделал потрясающие изображения Плутона, когда пролетел мимо него в 2015 году.