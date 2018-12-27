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ЗДОРОВЬЕ

Количество курящих в Испании возросло после введения запрета на курение внутри зданий

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категория: ЗДОРОВЬЕ, МИР ЛЮДЕЙ, Эксклюзив

Усилия Испании по снижению количества курящих людей в стране не дали результатов. Запрет на курение внутри баров, ресторанов и офисов, напротив, привел к увеличению числа курильщиков, а не их уменьшению. На это указывают недавно опубликованные статистические данные.

Количество испанских курильщиков в возрасте от 15 до 64 лет фактически выросло с 33 процентов в 2005 году, когда был введен вышеуказанный запрет, до 34 процентов в 2018 году.

Увеличение числа курильщиков может быть частично объяснено тем, что значительно повысилось количество женщин и молодых людей, начавших употреблять табачные изделия.

Родриго Кордоба, бывший глава Национального комитета по вопросам профилактики употребления табака, отметил, что правительству необходимо принимать срочные меры по снижению числа курящих в стране.

«За последние годы ничего не было сделано в этом направлении. При борьбе с табаком необходимо постоянно вводить новые ограничительные меры. Это как езда на велосипеде. Если вы перестанете крутить педали, то непременно упадете», – отметил Кордоба.

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