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АВТО

Kia в январе-ноябре увеличила продажи своих автомобилей в России на 24%

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категория: АВТО
Взято с Pixabay

Южнокорейской компании Kia удалось продать на территории России свыше 209 тысяч машин за последние 11 месяцев, увеличив продажи на 24,2 процента в сравнении со схожим отрезком времени прошлого года.

В отчете, опубликованном представителями автопроизводителя, указано, что в предыдущем месяце продажи машин Kia увеличились на 30,5 процента, достигнув значения в 21 тысячу реализованных автомобилей. В результате данный бренд смог занять первое место среди всех марок авто, представленных в РФ. Его доля на рынке, по предварительной информации, равна 13 процентам.

Если же рассматривать отдельные модели, то наибольшей популярностью в России пользуется Rio. За один только ноябрь компания смогла реализовать более 8,3 тысячи подобных машин (рост составил 4 процента). Вторую строчку занял кроссовер Sportage, нашедший 3,1 тысячу новых владельцев. Замыкает тройку лидеров Ceed, который продался тиражом в 1,9 тысячи штук.

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