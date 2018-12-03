Изменение климата: «эффект Трампа» угрожает парижскому договору

Согласно новому исследованию слова и действия президента США Дональда Трампа негативно влияют на глобальные усилия по сокращению выбросов углерода в земную атмосферу.

В анализе говорится, что выход США из Парижского соглашения по климату создал политическое прикрытие для других стран, благодаря которому они могут медленнее исполнять свои обязательства.

Автор отмечает, что мир отказывается принимать истинное влияние президента Трампа. Исследование появилось в период, когда делегаты начали проведение переговоров в рамках ООН о будущем Парижского соглашения.

Президент Трамп оправдывает уход своей страны из важного климатического соглашения тем, что был избран для служения гражданам Питтсбурга, а не Парижа.

Однако другие международные лидеры пообещали, что не станут выходить из договора, а уход США будет стимулировать их нарастить усилия по сокращению выбросов углерода.

Наличие чувства единства мира в борьбе с данной проблемой было продемонстрировано в ноябре 2017 года, когда Сирия подписала Парижское соглашение, сделав США единственной странной на планете, которая отвергла эту сделку.

Однако в новом отчете, подготовленном Институтом международных и европейских дел, указано, что слова и действия Трампа наносят «очень серьезный ущерб» Парижскому договору.

Автор указывает три ключевые области, на которые сильнее всего повлиял «эффект Трампа». При его руководстве были отброшены все американские федеральные экологические правила, касающиеся добычи нефти газа и угля. В итоге некоторые наиболее вредные для экологии проекты стали еще более привлекательными для инвесторов.

Ущерб репутации

Автор материала отмечает, что выход США из соглашения создал «моральное и политическое прикрытие для других стран, желающих последовать их примеру», сославшись на Россию и Турцию, которые тоже отказались ратифицировать Парижскую сделку.

Уход Соединенных Штатов также «нанес серьезный ущерб репутации соглашения в рамках международных переговоров», что имеет решающее значение для развития договора в Польше.

Когда речь заходит об ископаемом топливе, автор приводит пример инвестиций в угольный сектор 36 американскими банками, которые после подписания Парижского соглашения в 2015 году снизились на 38 процентов, а в 2017 году после действий президента Трампа они выросли на 6 процентов.

«Это не совпадение. Что-то лежало в основе этих тенденций – речь идет о соответствующих политических предпосылках», – отмечает Джозеф Кертинг, старший научный сотрудник IIEA.

«Парижское соглашение оказало серьезное влияние на институциональных инвесторов во всем мире и вызвало у них сомнения по поводу их текущей деятельности. Они также начали задумываться о том, насколько серьезно политические лидеры собираются подойти к проблеме изменения климата».

«Нет абсолютно никак сомнений в том, что эффект Трампа вызвал у многих чувство неопределенности в плане приверженности политиков достичь ранее высказанных целей, связанных со снижением выбросов углерода».

Автор заявляет, что увеличение инвестиций в добычу нефти и угля навредило финансированию улучшения и развития возобновляемых источников энергии в США, что привело к глобальному эффекту домино.

На политической арене Россия, Турция, Австралия и Бразилия ссылаются на пример президента Трампа, чтобы ограничить свои действия по изменению климата. В Турции и РФ вовсе заявили, что не станут ратифицировать соглашение.

Недавно избранный президент Бразилии Жаир Болсонару публикует неоднозначные сообщения об изменении климата. Однако недавно его правительство решило не проводить крупную климатическую конференцию в следующем году.

Влияние популистских высказываний правительств на пропаганду изменения климата было отмечено Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерресом в рамках своего недавнего интервью с журналистами BBC.

«Я прекрасно вижу, что наш мир стал более многополярным и все чаще популярность получают именно националистические подходы и взгляды. Подобные кандидаты набирают гораздо больше голосов на выборах, чем остальные», – отметил генсек.

«Мы видим, что доверие между мнением общественности и институтами, а также международными организациями начинает размываться. По моему мнению, это привело к отсутствию необходимой политической воли», – добавил Гутеррес.

Кислая атмосфера

Хоть ЕС, Китай и Индия обещали предпринять более масштабные шаги по укреплению Парижского соглашения, однако автор исследования Джозеф Куртин считает, что они не станут осуществлять серьезных действий в этом направлении без участия США.

«Скорее всего, ни один из крупных игроков не станет изменять свои решения, не получив что-либо взамен от США», – отметил он изданию BBC.

«Вряд ли кто-либо из них возьмет на себя больше обязательств, чем было обусловлено ранее в краткосрочной перспективе», – добавил эксперт.

Однако некоторые из тех, кто участвует в климатическом процессе ООН, утверждают, что не стоит сосредотачивать внимание на влиянии Трампа.

«Речь идет не только о политических лидерах в Бразилии и США», – заявил Ахим Штайнер, руководитель Программы развития Организации Объединенных Наций.

«В мире насчитывается семь миллиардов человек и более 190 наций, поэтому не стоит уделять много внимания отдельным государствам. К тому же Китай и Индия еще 10 лет назад никак не влияли на климат, а сейчас занимают лидирующие позиции по выбросам углерода в атмосферу Земли».

Автор нового исследования отмечает, что сделка в Париже сохранится лишь в краткосрочной перспективе.

«Однако давайте будем честны друг с другом – все мы знаем, что в долгосрочном плане без поддержки США Парижское соглашение не сможет добиться нужного эффекта».