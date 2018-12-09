Исследователи обнаружили новый способ борьбы с малярией в печени

В рамках нескончаемой охоты за более эффективными способами борьбы с малярией международная группа исследователей заявила в минувший четверг, что она занята изучением сравнительно нового метода, предполагающего уничтожение паразитов прямо в печение еще до возникновения самой болезни.

«Работать на уровне печени очень тяжело», – отмечает Элизабет Винзелер, профессор фармакологии и специалист по разработке новых лекарств в медицинской школе Калифорнийского университета Сан-Диего.

«Мы, как обычно, искали медицинские средства, направленные на лечение малярии», – сообщила профессор журналистам AFP.

В ходе последних исследований, опубликованных в журнале Science, ученые прооперировали сотни тысяч комаров, чтобы удалить из них всех паразитов.

Затем каждый паразит был изолирован в отдельной пробирке и обработан разными химическими соединениями – всего было проведено 500 000 экспериментов. Ученые выяснили, что определенные молекулы способны убивать паразитов.

После шести лет работы было идентифицировано свыше 630 молекул, способных стать прекрасными кандидатами для создания «химической вакцины», с помощью которой организм смог бы вырабатывать необходимые антитела.

«Если бы вы могли найти лекарство, которое нужно принимать один раз в день, может убить всех малярийных паразитов у человека, как в печени, так и в кровотоке, и способно действовать в течение трех-шести месяцев, то это было бы здорово. Однако прямо сейчас подобного препарата не существует», – сказал Ларри Слуцкер, руководитель программ PATH по малярии и безнадзорным тропическим болезням.

Уменьшение количества доз имеет решающее значение.

«Дело в том, что многие доступные на сегодняшний день лекарства, должны приниматься в течение трех дней», – отмечает Дэвид Редди, генеральный директор организации Medicines for Malaria Venture.

Но довольно часто после первой дозы ребенок начинает чувствовать себя лучше, а его температура уменьшается. По этой причине родители оставляют две другие дозы на случай, если кто-то из их детей тоже заболеет.

«Это имеет два негативных последствия. Во-первых, ребенок не излечивается полностью, а во-вторых, у паразитов появляется устойчивость к лекарству», – добавляет Редди.

Болезнь развивается

Малярию вызывают крошечные паразиты, называемые плазмодиями. Самки комаров передают паразитов, когда кусают людей, чтобы выпить их кровь (самцы не кусают).

Затем паразиты попадают в печень и начинают размножаться. Через пару недель происходит взрывной рост паразитов, и они заполняют практически весь кровоток.

На этой стадии у больного начинается лихорадка, головная боль и мышечные спазмы, за которыми следует холодный пот и дрожь. Без необходимого лучения в случае Plasmodium falciparum, которое весьма распространено в странах Африки, пациенту становится трудно дышать, у него возникает анемия, а в конце он умирает.

«Исследование, опубликованное в четверг, предлагает многообещающий способ, если его продолжительность действительно составляет несколько месяцев», – сказал Жан Годар, профессор общественного здравоохранения в Университете Экс-Марселя.

Годар отметил, что необходимы новые подходы, так как в Азии у болезни повышается устойчивость к наиболее эффективному лечению с использованием артемизина, полученного из китайского растения.

«Нам действительно нужны новые соединения», – заявил ученый.

Теперь дело за исследователями, которые должны выяснить, какие из 631 идентифицированной молекулы обладают реальным шансом уничтожить эту глобальную заразу.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения заявила, что глобальные усилия по борьбе с малярией оказались малоэффективными, так как за один лишь 2017-й год количество случаев заражения увеличилось на 2 миллиона, достигнув значения в 219 миллионов зараженных.

В прошлом году от малярии погибло 435 000 человек, большинство из которых являются детьми в возрасте до пяти лет, живущими в странах Африки.

Первая вакцина против малярии для детей, которая называется RTS,S будет распространена в африканских странах в следующем году. Однако она уменьшает вероятность заболевания этой инфекцией лишь на 40 процентов после четырех приемов.

Несмотря на потраченные миллиарды долларов, мир до сих пор не нашел по-настоящему эффективного решения малярийной проблемы.